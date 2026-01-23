फैमिली आईडी में बरेली अव्वल,102 प्रतिशत लक्ष्य के साथ प्रदेश का नंबर वन जिला बना

जिलाधिकारी अविनाश सिंह
बरेली। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देशों के क्रम में गैर राशन कार्ड धारक परिवारों की फैमिली आईडी बनाने के अभियान में बरेली ने प्रदेश के अन्य जनपदो को पीछे छोड़ते हुए नंबर-वन का मुकाम हासिल कर लिया है।
दिसंबर-2024 से चल रहे अभियान में जहां प्रदेश के अधिकांश जिले लक्ष्य से अभी दूर हैं, वहीं बरेली ने लक्ष्य से अधिक 102.21 प्रतिशत फैमिली आईडी बनाकर पूरे प्रदेश में प्रशासनिक क्षमता का परचम लहराया है। एक परिवार-एक पहचान योजना के तहत जारी 12 अंकों की फैमिली आईडी में परिवार के सभी सदस्यों का विवरण दर्ज होता है, जिससे केंद्र व राज्य सरकार की 76 योजनाओं का सीधा लाभ मिलता है। नवंबर तक बरेली की स्थिति औसत थी, जिलाधिकारी अविनाश सिंह ने सभी विभागों को युद्धस्तर पर कार्य करने का फरमान जारी किया और 22 दिसंबर तक 100 प्रतिशत लक्ष्य का अल्टीमेटम दिया। इसके परिणाम ऐसे आये कि बरेली अपने सौ प्रतिशत लक्ष्य को ही पार कर गया।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मंशा के अनुरूप बरेली जिला प्रशासन ने सभी विभागों के साथ सामंजस्य मिलाकर इस लक्ष्य को हासिल किया है। इसकी वजह से बरेली ने 1,44,558 आईडी बनाकर 102.21 प्रतिशत के लक्ष्य को पार कर लिया। इसके बाद बहराइच (101.06) और औरैया (100.71) ही ऐसे जिले हैं जो 100 प्रतिशत के पार पहुंचे। बाकी जिलों में 90 प्रतिशत तक भी नहीं पहुंच पाये हैं। जिलाधिकारी की कुशल मानीटरिंग और नेतृत्व क्षमता के कारण फैमिली आईडी में बरेली प्रदेश में नंबर-वन है। अन्य विभागीय योजनाओं में भी लक्ष्य पहले हासिल करने की तैयारी है।
बड़ी खबरेंView All
बरेली
उत्तर प्रदेश
ट्रेंडिंग