फैमिली आईडी में बरेली अव्वल,102 प्रतिशत लक्ष्य के साथ प्रदेश का नंबर वन जिला बना

दिसंबर-2024 से चल रहे अभियान में जहां प्रदेश के अधिकांश जिले लक्ष्य से अभी दूर हैं, वहीं बरेली ने लक्ष्य से अधिक 102.21 प्रतिशत फैमिली आईडी बनाकर पूरे प्रदेश में प्रशासनिक क्षमता का परचम लहराया है। एक परिवार-एक पहचान योजना के तहत जारी 12 अंकों की फैमिली आईडी में परिवार के सभी सदस्यों का विवरण दर्ज होता है, जिससे केंद्र व राज्य सरकार की 76 योजनाओं का सीधा लाभ मिलता है। नवंबर तक बरेली की स्थिति औसत थी, जिलाधिकारी अविनाश सिंह ने सभी विभागों को युद्धस्तर पर कार्य करने का फरमान जारी किया और 22 दिसंबर तक 100 प्रतिशत लक्ष्य का अल्टीमेटम दिया। इसके परिणाम ऐसे आये कि बरेली अपने सौ प्रतिशत लक्ष्य को ही पार कर गया।