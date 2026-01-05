अवैध प्लॉटिंग पर बीडीए का जीरो टॉलरेंस, भोजीपुरा में कॉलोनी पर चला बुलडोजर, 5 बीघा में फैला अवैध निर्माण ध्वस्त

बरेली। बीडीए की टीम की सोमवार को अवैध निर्माण कराने वालों के खिलाफ सख्त रुख अपनाते हुए भोजीपुरा क्षेत्र के ग्राम इटौआ में बड़ी कार्रवाई की। करीब 5 बीघा जमीन पर बिना अनुमति बसाई जा रही अवैध कॉलोनी पर बीडीए का बुलडोजर गरज उठा और देखते ही देखते पूरी प्लॉटिंग ध्वस्त कर दी गई।
बीडीए उपाध्यक्ष डॉ ए मनिकंडन ने बताया कि इरशाद अली द्वारा लंबे समय से बिना किसी स्वीकृति के जमीन पर प्लॉट काटे जा रहे थे, और कॉलोनी बसाने की पूरी तैयारी कर ली गई थी। भूखंडों का चिन्हांकन, बाउंड्रीवाल और अन्य निर्माण कार्य भी तेजी से चल रहा था। शिकायत मिलने के बाद बीडीए की प्रवर्तन टीम मौके पर पहुंची और अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलवा दिया।
कार्रवाई विशेष कार्याधिकारी अजीत कुमार सिंह के नेतृत्व में की गई। टीम में सहायक अभियंता धर्मवीर सिंह, अवर अभियंता अजीत कुमार साहनी समेत प्रवर्तन दस्ते के अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे। कार्रवाई के दौरान अवैध कॉलोनी में बने सभी चिन्ह, दीवारें और निर्माण कार्य जमींदोज कर दिए गए।
बीडीए उपाध्यक्ष ने साफ चेतावनी दी है कि बिना नक्शा पास कराए न तो निर्माण करें और न ही प्लॉटिंग करें। नियमों को ताक पर रखकर कॉलोनी बसाने वालों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। प्राधिकरण ने लोगों से अपील की है कि प्लॉट या मकान खरीदने से पहले उसकी वैधता की पूरी जांच करें, वरना नुकसान उठाने के लिए खुद जिम्मेदार होंगे।
