अवैध प्लॉटिंग पर बीडीए का जीरो टॉलरेंस, भोजीपुरा में कॉलोनी पर चला बुलडोजर, 5 बीघा में फैला अवैध निर्माण ध्वस्त

बीडीए उपाध्यक्ष डॉ ए मनिकंडन ने बताया कि इरशाद अली द्वारा लंबे समय से बिना किसी स्वीकृति के जमीन पर प्लॉट काटे जा रहे थे, और कॉलोनी बसाने की पूरी तैयारी कर ली गई थी। भूखंडों का चिन्हांकन, बाउंड्रीवाल और अन्य निर्माण कार्य भी तेजी से चल रहा था। शिकायत मिलने के बाद बीडीए की प्रवर्तन टीम मौके पर पहुंची और अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलवा दिया।