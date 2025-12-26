न्यू ईयर से पहले माई बार हेडक्वार्टर बना गुंडई का अड्डा, युवती से बदतमीजी पर बोतल मारकर सिर फोड़ा, होगी FIR

महक गुप्ता की ओर से इसकी सूचना बारादरी पुलिस को दी गई। चौकी इंचार्ज सेटेलाइट ने मामला दर्ज करने के बजाय दो दबंगों का शांति भंग में चालान कर खानापूर्ति कर दी। चौकी इंचार्ज सेटेलाइट ने झगड़ा और मारपीट की पुष्टि तो की, मगर अब तक रिपोर्ट दर्ज नहीं हुई थी। मामला जब एसपी सिटी मानुष पारीख के पास पहुंचा तो पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज करने की कार्रवाई शुरू की। एसपी सिटी ने बताया कि युवती का मेडिकल कराया जा चुका है। तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज किया जा रहा है। दोनों पक्षों के युवक और युवतियां नशे में थे। मामले में गहनता से कार्रवाई की जायेगी।