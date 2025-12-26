26 दिसंबर 2025,

शुक्रवार

बरेली

न्यू ईयर से पहले माई बार हेडक्वार्टर बना गुंडई का अड्डा, युवती से बदतमीजी पर बोतल मारकर सिर फोड़ा, होगी FIR

क्रिसमस की रंग बिरंगी रात में न्यू ईयर से पहले शहर के सेटेलाइट चौराहे के पास स्थित माई बार हेडक्वाटर में जमकर गुंडई की गई। शराब के नशे में झूमते हुये दबंगों ने रेस्टोरेंट की टेबल को लेकर एक युवती से बदतमीजी, गाली-गलौज कर जान से मारने की धमकी दी।

बरेली

image

Avanish Pandey

Dec 26, 2025

बरेली। क्रिसमस की रंग बिरंगी रात में न्यू ईयर से पहले शहर के सेटेलाइट चौराहे के पास स्थित माई बार हेडक्वाटर में जमकर गुंडई की गई। शराब के नशे में झूमते हुये दबंगों ने रेस्टोरेंट की टेबल को लेकर एक युवती से बदतमीजी, गाली-गलौज कर जान से मारने की धमकी दी। विरोध करने पर कांच की बोतल से युवती का सिर फोड़ दिया। खून से लथपथ होने के बाद भी हमलावर मौके से फरार हो गए। मामले की तहरीर बारादरी पुलिस से की गई है।

तमाशा देखते रहे बार के बाउंसर, हमलावरों को भगाया

आशुतोष सिटी की रहने वाली युवती महक गुप्ता ने बताया कि शैनित श्रीवास्तव, सलोनी पटेल, ध्रुव राय, अमन राय, चिराग गुप्ता और दो-तीन अज्ञात युवक नशे में झूमते हुए आए और बदतमीजी करने लगे। विरोध पर किसी नुकीली चीज से हमला कर दिया गया, जिससे महक के सिर से तेज खून बहने लगा। बचाव करने पर आरोपियों ने जान से मारने की धमकी देकर भागने लगे। बार के बाउंसर तमाशा देखते रहे और हमलावरों को वहां से भगा दिया। आरोप है कि पहले भी कई बार इस तरह की घटनायें माईबार हेडक्वार्टर में हो चुकी हैं। रेस्टोरेंट में शरारती और अराजक तत्वों का अडडा है।

इरादा कत्ल का और कार्रवाई आधी धारा में, एसपी सिटी तक पहुंचा मामला तो दर्ज करने लगे रिपोर्ट

महक गुप्ता की ओर से इसकी सूचना बारादरी पुलिस को दी गई। चौकी इंचार्ज सेटेलाइट ने मामला दर्ज करने के बजाय दो दबंगों का शांति भंग में चालान कर खानापूर्ति कर दी। चौकी इंचार्ज सेटेलाइट ने झगड़ा और मारपीट की पुष्टि तो की, मगर अब तक रिपोर्ट दर्ज नहीं हुई थी। मामला जब एसपी सिटी मानुष पारीख के पास पहुंचा तो पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज करने की कार्रवाई शुरू की। एसपी सिटी ने बताया कि युवती का मेडिकल कराया जा चुका है। तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज किया जा रहा है। दोनों पक्षों के युवक और युवतियां नशे में थे। मामले में गहनता से कार्रवाई की जायेगी।

Published on:

26 Dec 2025 06:47 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Bareilly / न्यू ईयर से पहले माई बार हेडक्वार्टर बना गुंडई का अड्डा, युवती से बदतमीजी पर बोतल मारकर सिर फोड़ा, होगी FIR

