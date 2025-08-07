रक्षाबंधन से पहले मिलावटखोरों पर कसा शिकंजा, एफएसडीए ने छापेमारी कर 49 जगहों से लिए सैंपल

बरेली। रक्षाबंधन पर्व नजदीक आते ही मिठाइयों और दूध में मिलावट की आशंका को देखते हुए खाद्य सुरक्षा विभाग ने जिलेभर में सख्त कार्रवाई शुरू कर दी है। चार दिनों तक चले विशेष अभियान में विभाग की टीमों ने शहर से लेकर गांवों तक मिठाई, दूध, पनीर, खोया, दही और तेल मसाले समेत कुल 49 खाद्य पदार्थों के नमूने लिए हैं। अब सभी सैंपल जांच के लिए लखनऊ भेजे गए हैं। रिपोर्ट आने के बाद दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
सहायक आयुक्त (खाद्य) अपूर्व श्रीवास्तव के नेतृत्व में तीन टीमों का गठन किया गया था, जिन्होंने 4 अगस्त से 7 अगस्त तक जिले के अलग-अलग इलाकों में छापेमारी की। इस दौरान मिठाई की दुकानों, डेयरी, बेकरी, होटल और ढाबों से मिलावट की आशंका वाले नमूने एकत्र किए गए।
सूरजपाल स्वीट्स, खुड्डा से पेड़ा, प्रमोद नाश्ता कार्नर, आंवला रोड से बेसन लड्डू, राजधानी बेकर्स डोहरा रोड से पनीर व छेना मिठाई, कृष्णा स्वीट्स दातागंज रोड से बर्फी, इमरान (सदर बाजार) से दही, शिवायें मेडिकल स्टोर से यूएचटी दूध, मिश्रा गृह उद्योग से बेसन, हरिओम मिष्ठान भंडार से खोया और सोनपापड़ी, और राजेश मिष्ठान भंडार से बूंदी लड्डू जैसे कई प्रतिष्ठानों से सैंपल लिए गए। इसके अलावा बोलेरो वाहन से दूध की तस्करी की भी जांच हुई। सरदार नगर चौकी के पास अमरपाल, वीरेश यादव और मुनीश बाबू नाम के कारोबारियों से दूध के तीन नमूने लिए गए।
सहायक आयुक्त अपूर्व श्रीवास्तव ने बताया कि त्योहारों पर मिलावटखोर सक्रिय हो जाते हैं। ऐसे में विभाग ने पहले ही मोर्चा संभाल लिया है। उनका कहना है कि रक्षाबंधन तक लगातार अभियान चलेगा और जो भी दुकानदार या कारोबारी मिलावट में पकड़ा जाएगा, उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।