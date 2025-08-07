रक्षाबंधन से पहले मिलावटखोरों पर कसा शिकंजा, एफएसडीए ने छापेमारी कर 49 जगहों से लिए सैंपल

सूरजपाल स्वीट्स, खुड्डा से पेड़ा, प्रमोद नाश्ता कार्नर, आंवला रोड से बेसन लड्डू, राजधानी बेकर्स डोहरा रोड से पनीर व छेना मिठाई, कृष्णा स्वीट्स दातागंज रोड से बर्फी, इमरान (सदर बाजार) से दही, शिवायें मेडिकल स्टोर से यूएचटी दूध, मिश्रा गृह उद्योग से बेसन, हरिओम मिष्ठान भंडार से खोया और सोनपापड़ी, और राजेश मिष्ठान भंडार से बूंदी लड्डू जैसे कई प्रतिष्ठानों से सैंपल लिए गए। इसके अलावा बोलेरो वाहन से दूध की तस्करी की भी जांच हुई। सरदार नगर चौकी के पास अमरपाल, वीरेश यादव और मुनीश बाबू नाम के कारोबारियों से दूध के तीन नमूने लिए गए।