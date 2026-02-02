उत्तराखंड जाने वालों के लिए बड़ी खबर: इन चार ट्रेनों में होने जा रहा है बड़ा बदलाव, रेल सफर अब होगा सुपरफास्ट और ज्यादा सुरक्षित

इज्जतनगर मंडल के वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक संजीव शर्मा के मुताबिक, इन ट्रेनों के लिए कोच मंगवाने की प्रक्रिया चल रही है। अगले चरण में अन्य ट्रेनों को भी एलएचबी कोचों से लैस करने की योजना है। एलएचबी कोच लगने से यात्रियों को ज्यादा सुरक्षित यात्रा, बेहतर सस्पेंशन, कम झटके और कम समय में गंतव्य तक पहुंचने की सुविधा मिलेगी। इससे उत्तराखंड, दिल्ली और राजस्थान के बीच रेल सफर और भी सुविधाजनक हो जाएगा।