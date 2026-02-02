होटल डिप्लोमेट में चोरी… कैश काउंटर से उड़ाए चार लाख रुपये, एक कर्मचारी पर शक, फिर हुआ ये

रुपये गायब होने के बाद होटल प्रबंधन ने पहले आंतरिक जांच कराई। जब कोई सुराग नहीं मिला तो उसी रात होटल निदेशक के माध्यम से पुलिस को सूचना दी गई। कार्रवाई नहीं होने पर प्रबंधन ने एसपी सिटी को भी पत्र भेजकर मामले से अवगत कराया। रविवार शाम को पुलिस हरकत में आई। घटनास्थल बिहारीपुर चौकी क्षेत्र में होने के बावजूद मठ चौकी प्रभारी विक्रांत तोमर को जांच सौंपी गई। उन्होंने होटल के सीसीटीवी कैमरे चेक किए और कर्मचारियों से पूछताछ की।