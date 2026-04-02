छोटे कारोबारियों को बड़ी राहत: FSSAI ने बदले नियम, 1.5 करोड़ तक सिर्फ पंजीयन, वेंडरों को लाइसेंस से छूट

मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी अक्षय गोयल ने बताया कि पहले 12 लाख रुपये से अधिक वार्षिक टर्नओवर होने पर खाद्य लाइसेंस लेना अनिवार्य था। इससे कम टर्नओवर वाले व्यापारियों को पंजीयन कराना होता था। अब इस सीमा को बढ़ाकर 1.5 करोड़ रुपये कर दिया गया है, जिससे बड़ी संख्या में छोटे खाद्य कारोबारियों को सीधा लाभ मिलेगा। विभागीय अधिकारियों का मानना है कि इस बदलाव से छोटे और मध्यम स्तर के खाद्य कारोबारियों को राहत मिलेगी और नए उद्यमियों को भी आगे आने का मौका मिलेगा। लाइसेंस प्रक्रिया में कमी आने से समय और खर्च दोनों की बचत होगी, जिससे कारोबार का विस्तार भी आसान होगा।