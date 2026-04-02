बरेली में यक्ष एप से घिरा चोर… गिरफ्तारी होते ही निगल गया चोरी का ब्रेसलेट, एक्सरे में खुला पूरा खेल

पीड़ित द्वारा दिए गए सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस ने जांच शुरू की। यक्ष एप के जरिए फुटेज में दिख रहे संदिग्धों की पहचान की गई। जांच में सामने आया कि एक आरोपी हाजियापुर निवासी सिकंदर और उसका साथी बिथरी का रहने वाला मुकेश कुमार है। पुलिस ने दोनों को दबोच लिया। पुलिस जब सिकंदर को पकड़ने पहुंची, तब उसने चोरी का ब्रेसलेट अपनी कलाई में पहन रखा था। लेकिन गिरफ्तारी के दौरान उसने अचानक ब्रेसलेट मुंह में डालकर पानी के साथ निगल लिया। यह देखकर पुलिस भी हैरान रह गई।