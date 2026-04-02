आयुष्मान के नाम पर लूट का खेल बेनकाब, कमिश्नर का अल्टीमेटम, अब पैसा लिया तो सीधे केस, कई चेहरे रडार पर

गेहूं खरीद की समीक्षा में सामने आया कि मंडल में 538 केंद्र तैयार हैं और 2582 रुपये प्रति क्विंटल की दर तय है, लेकिन बारिश के चलते आवक धीमी है। इस पर कमिश्नर ने आदेश दिया कि हर केंद्र का सुबह-शाम निरीक्षण हो, कर्मचारी गायब मिले तो कार्रवाई तय मानी जाए। वहीं स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा में कमिश्नर का रुख सख्त रहा। उन्होंने साफ कहा कि बजट खर्च कहां हो रहा है, इसकी अलग से समीक्षा हो। साथ ही अस्पतालों में ICU बेड बढ़ाने के निर्देश दिए गए। गर्भवती महिलाओं की हेपेटाइटिस-बी जांच को अनिवार्य बताते हुए कहा गया कि इसमें लापरवाही सीधे बच्चों की सेहत से खिलवाड़ है।