बरेली

राजस्थान से कॉल, अपाचे से दहशत का हमला: बरेली में बॉलीवुड स्टार के घर हिली पुलिस, फिर सीएम योगी ने कही ये बात

बॉलीवुड अभिनेत्री दिशा पाटनी के सिविल लाइंस स्थित घर पर हुई ताबड़तोड़ फायरिंग अब आपराधिक गिरोहों की सनसनीखेज साजिश के रूप में सामने आ रही है।

बरेली

Avanish Pandey

Sep 16, 2025

बरेली। बॉलीवुड अभिनेत्री दिशा पाटनी के सिविल लाइंस स्थित घर पर हुई ताबड़तोड़ फायरिंग अब आपराधिक गिरोहों की सनसनीखेज साजिश के रूप में सामने आ रही है। जांच में खुलासा हुआ है कि गोल्डी बराड़ गैंग के शूटरों ने लगातार दो दिन एक ही अपाचे बाइक से पहुंचकर फायरिंग की। बाइक की नंबर प्लेट ढकी हुई थी ताकि पहचान न हो सके। वारदात के बाद पुलिस ने जिले के सभी टोल प्लाजा से 48 घंटे तक की सीसीटीवी फुटेज खंगालना शुरू कर दी है। भोजीपुरा टोल प्लाजा के कैमरे में संदिग्ध बाइक कैद भी हो गई है।

राजस्थान से आया था संदिग्ध कॉल

घटना से कुछ घंटे पहले दिशा की मां पदमा पाटनी को एक कॉल आया था, जिसमें बाहर आकर कोरियर रिसीव करने को कहा गया। पुलिस ट्रेसिंग में यह नंबर राजस्थान के एक युवक का निकला, जो कथित रूप से मानसिक रूप से अस्वस्थ बताया जा रहा है। उसकी कॉल हिस्ट्री में हर दिन दर्जनों ऐसे परेशान करने वाले कॉल सामने आए हैं। बावजूद इसके पुलिस इस एंगल की भी गहराई से जांच कर रही है।

शूटर्स की तलाश में खंगाली गई 2500 कैमरों की फुटेज

पुलिस ने अब तक 2500 सीसीटीवी फुटेज खंगाल ली है। भोजीपुरा, फतेहगंज पश्चिमी, फरीदपुर, बहेड़ी और रिठौरा टोल प्लाजा की फुटेज भी जांची जा रही है। साथ ही आरटीओ से जिले में पंजीकृत सभी अपाचे बाइकों का डाटा मांगा गया है, ताकि संदिग्ध वाहन की पहचान की जा सके।

गोल्डी बराड़ गैंग की जिम्मेदारी और सोशल मीडिया ट्रैकिंग

हमले की जिम्मेदारी गैंगस्टर रोहित गोदारा ने सोशल मीडिया पोस्ट और ऑडियो जारी कर ली थी। उसने दावा किया कि यह हमला संत प्रेमानंद और कथावाचक अनिरुद्धाचार्य के खिलाफ बयानबाजी का परिणाम है। इसी सिलसिले में पुलिस ने उत्तर प्रदेश, राजस्थान और मध्यप्रदेश के 33 सोशल मीडिया अकाउंट चिह्नित किए हैं, जिन्होंने पहले दिशा की बहन रिटायर्ड मेजर खुशबू पाटनी को ट्रोल किया था।

परिवार में दहशत, मुंबई पुलिस को अलर्ट

दिशा पाटनी के पिता, रिटायर्ड डीएसपी जगदीश पाटनी, ने सोमवार को एसएसपी अनुराग आर्य से मुलाकात कर सुरक्षा को लेकर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि दिशा मुंबई लौट रही हैं और खतरा वहीं भी मंडरा सकता है। इस पर एसएसपी ने मुंबई पुलिस के ज्वाइंट कमिश्नर से बात कर पूरी सुरक्षा मुहैया कराने का अनुरोध किया, जिस पर मुंबई पुलिस ने दिशा की सुरक्षा पुख्ता करने का आश्वासन दिया।
दिशा पाटनी के पिता रिटायर्ड डीएसपी जगदीश पाटनी ने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उनसे बात कर सुरक्षा के प्रति आशास्त किया है।

खुशबू पाटनी की प्रतिक्रिया: सोशल मीडिया पर सिखाया हथियार बनाना

फायरिंग के बाद दिशा की बहन रिटायर्ड मेजर खुशबू पाटनी भी सक्रिय हो गईं। उन्होंने इंस्टाग्राम पर वीडियो शेयर कर बताया कि कैसे मोबाइल की डेटा केबल को आत्मरक्षा के हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है।

16 Sept 2025 09:59 am

