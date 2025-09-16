राजस्थान से कॉल, अपाचे से दहशत का हमला: बरेली में बॉलीवुड स्टार के घर हिली पुलिस, फिर सीएम योगी ने कही ये बात

बरेली। बॉलीवुड अभिनेत्री दिशा पाटनी के सिविल लाइंस स्थित घर पर हुई ताबड़तोड़ फायरिंग अब आपराधिक गिरोहों की सनसनीखेज साजिश के रूप में सामने आ रही है। जांच में खुलासा हुआ है कि गोल्डी बराड़ गैंग के शूटरों ने लगातार दो दिन एक ही अपाचे बाइक से पहुंचकर फायरिंग की। बाइक की नंबर प्लेट ढकी हुई थी ताकि पहचान न हो सके। वारदात के बाद पुलिस ने जिले के सभी टोल प्लाजा से 48 घंटे तक की सीसीटीवी फुटेज खंगालना शुरू कर दी है। भोजीपुरा टोल प्लाजा के कैमरे में संदिग्ध बाइक कैद भी हो गई है।