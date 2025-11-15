157 करोड़ की अर्बन हाट में ठेकेदार की लूट! बिना अनुबंध और हैंडओवर 1.19 करोड़ की वसूली, फर्जी बुकिंग कर स्मार्ट सिटी को लगाया चूना

बरेली। स्मार्ट सिटी परियोजना अर्बन हाट में बड़ा घोटाला सामने आया है। अप्रैल 2024 में संचालन का ठेका मिलने के बाद भी कार्यदायी एजेंसी वैग्माइन इंटरप्राइजेज ने 14 नवंबर तक स्मार्ट सिटी कंपनी के साथ अनुबंध नहीं किया, लेकिन इसी अवधि में ऑडिटोरियम और कैंपस की निजी बुकिंग कर वसूली करती रही। इस मनमानी से स्मार्ट सिटी को 1.19 करोड़ रुपये से अधिक का नुकसान हुआ है।