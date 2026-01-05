5 जनवरी 2026,

सोमवार

बरेली

घने कोहरे ने रोकी उड़ान और रेल की रफ्तार, मुंबई-बरेली फ्लाइट घंटों लेट, ट्रेनों से भी बढ़ी परेशानी

सोमवार को छाए घने कोहरे ने हवाई और रेल यातायात को बुरी तरह प्रभावित किया। मुंबई से बरेली आने वाली फ्लाइट तय समय से काफी देरी से पहुंची, जबकि राज्यरानी एक्सप्रेस, गरीब रथ समेत कई ट्रेनें भी लेट हो गईं।

बरेली

image

Avanish Pandey

Jan 05, 2026

बरेली। सोमवार को छाए घने कोहरे ने हवाई और रेल यातायात को बुरी तरह प्रभावित किया। मुंबई से बरेली आने वाली फ्लाइट तय समय से काफी देरी से पहुंची, जबकि राज्यरानी एक्सप्रेस, गरीब रथ समेत कई ट्रेनें भी लेट हो गईं। इसका सीधा असर यात्रियों पर पड़ा, जिन्हें एयरपोर्ट और बरेली जंक्शन पर घंटों इंतजार करना पड़ा।

मुंबई से बरेली आने वाली फ्लाइट का निर्धारित समय दोपहर 2:20 बजे था, लेकिन कोहरे के कारण उड़ान समय पर लैंड नहीं कर सकी। फ्लाइट करीब 3:35 बजे बरेली एयरपोर्ट पर पहुंची। देरी की वजह से यात्रियों को एयरपोर्ट पर इंतजार करना पड़ा। फ्लाइट के लेट पहुंचने से बरेली से मुंबई जाने वाली उड़ान भी प्रभावित हुई। वापसी फ्लाइट का समय 2:55 बजे था, लेकिन यह शाम 4:11 बजे रवाना हो सकी।

ट्रेनों ने भी बढ़ाई लोगों की मुसीबत

रेल यातायात भी पूरी तरह पटरी से उतरता नजर आया। राज्यरानी एक्सप्रेस, गरीब रथ सहित कई प्रमुख ट्रेनें अपने निर्धारित समय से देर से बरेली जंक्शन पहुंचीं। कई ट्रेनों की लेटलतीफी के कारण प्लेटफार्म पर यात्रियों की भीड़ लगी रही। सुबह से लेकर दोपहर तक ट्रेनें देरी से आती रहीं, जिससे यात्रियों को ठंड और कोहरे में परेशान होना पड़ा। स्टेशन पर इंतजार कर रहे यात्रियों ने बताया कि ट्रेनों के सही समय की कोई जानकारी नहीं मिल सकी, जिससे असुविधा और बढ़ गई। कई यात्रियों को आगे की कनेक्टिंग ट्रेनें भी छूट गईं।

एयरपोर्ट डायरेक्टर का बयान

बरेली एयरपोर्ट के डायरेक्टर अवदेश अग्रवाल ने बताया कि घने कोहरे के चलते मुंबई से आने वाली फ्लाइट देरी से बरेली पहुंची। फ्लाइट 3:35 बजे आई, जबकि इसका निर्धारित समय 2:20 बजे था। देरी के कारण यहां से जाने वाली फ्लाइट भी प्रभावित हुई, जो 4:11 बजे रवाना हो सकी।

05 Jan 2026 09:22 pm

