घने कोहरे ने रोकी उड़ान और रेल की रफ्तार, मुंबई-बरेली फ्लाइट घंटों लेट, ट्रेनों से भी बढ़ी परेशानी

रेल यातायात भी पूरी तरह पटरी से उतरता नजर आया। राज्यरानी एक्सप्रेस, गरीब रथ सहित कई प्रमुख ट्रेनें अपने निर्धारित समय से देर से बरेली जंक्शन पहुंचीं। कई ट्रेनों की लेटलतीफी के कारण प्लेटफार्म पर यात्रियों की भीड़ लगी रही। सुबह से लेकर दोपहर तक ट्रेनें देरी से आती रहीं, जिससे यात्रियों को ठंड और कोहरे में परेशान होना पड़ा। स्टेशन पर इंतजार कर रहे यात्रियों ने बताया कि ट्रेनों के सही समय की कोई जानकारी नहीं मिल सकी, जिससे असुविधा और बढ़ गई। कई यात्रियों को आगे की कनेक्टिंग ट्रेनें भी छूट गईं।