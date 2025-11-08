69 हजार रुपये लेकर भी काट दी बिजली, रसीद तक नहीं दी, संघ, विहिप और विद्यार्थी परिषद पदाधिकारियों ने खोला मोर्चा

घटना के बाद राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के महानगर प्रचारक मयंक साधु, विहिप के विभाग संगठन मंत्री देवेंद्र सिंह सोम, महानगर अध्यक्ष आशू अग्रवाल, महानगर मंत्री संजय शुक्ला, अभाविप के विभाग संगठन मंत्री अवनी यादव, श्रेयांश वाजपेयी, आर्यन चौधरी, राजकुमार राजपूत और नीरज चौरसिया समेत अन्य पदाधिकारी डीएम अविनाश सिंह से मिलने कलेक्ट्रेट पहुंचे।

करीब 20 मिनट चली मुलाकात में उन्होंने पूरा घटनाक्रम बताया और नगर निगम के कर्मचारियों पर अराजकता फैलाने व अभद्रता करने के गंभीर आरोप लगाए। डीएम को सौंपे गए ज्ञापन में कहा गया कि निगम की ओर से कार्यक्रम का किराया 62 हजार रुपये लिया गया, जबकि पहले डीजल 20 लीटर प्रति घंटा लिया जाता था, इस बार 50 लीटर प्रति घंटा वसूला गया और फिर भी कार्यक्रम से एक घंटा पहले बिजली काट दी गई।