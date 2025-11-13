कमरे में फंदे से लटका मिला ड्राइवर का शव, परिजनों ने पत्नी और ससुरालियों पर लगाया हत्या का आरोप, जानिए पूरा मामला

राजू के परिवार का आरोप है कि सुनीता ने अपने पिता और भाई के साथ मिलकर उन्हें मारा और फिर शव को फंदे पर लटका दिया। भूपराम ने बताया कि उनका इकलौता बेटा राजू परसाखेड़ा की शीतल पेय कंपनी में ड्राइवर था। दस साल पहले उसकी शादी सीबीगंज के मथुरापुर निवासी हरिराम की बेटी सुनीता से हुई थी। शुरूआत में सब कुछ ठीक रहा, लेकिन पिछले कुछ सालों से दांपत्य विवाद लगातार बढ़ रहे थे।