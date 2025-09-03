फिरौती के लिए पंजाब के बुजुर्ग का अपहरण, परिवार को डराकर वसूले लाखों रुपये, 6 घंटे में पुलिस ने छुड़ाया, दो गिरफ्तार

बरेली। पंजाब से नानकमत्ता गुरुद्वारे दर्शन के लिए आए 55 वर्षीय श्रद्धालु का अपहरण कर बदमाशों ने परिवार से डेढ़ लाख रुपये वसूल लिए। इसके बाद और रकम की मांग शुरू कर दी। परिजन घबराए तो पुलिस तक मामला पहुंचा। थाना कैंट पुलिस ने सक्रियता दिखाते हुए मात्र छह घंटे के भीतर ही अपहरित को सकुशल बरामद कर लिया और दो बदमाशों को दबोच लिया। जबकि चार साथी अब भी फरार हैं, जिनकी तलाश में दबिश दी जा रही है।
एसपी सिटी मानुष पारीक ने बुधवार को मामले का खुलासा करते हुए बताया कि पंजाब के कपूरथला के गांव सुचेतगढ़ निवासी 55 वर्षीय दर्शन सिंह शनिवार को नानकमत्ता गुरुद्वारे दर्शन करने निकले थे। बरेली पहुंचे ही थे कि लालफाटक पुल के पास कुछ युवकों ने खुद को मददगार बताकर उन्हें गाड़ी में बिठा लिया। फिर उन्हें जंगल की ओर ले जाकर बंधक बना लिया। आरोपियों ने दर्शन सिंह के मोबाइल से उनके घर फोन कर पत्नी से बात कराई और जान से मारने की धमकी देकर तीन लाख रुपये की फिरौती मांगी। डर के साए में परिजनों ने यूपीआई के जरिए चार बार में डेढ़ लाख रुपये भेज दिए। इसके बाद भी बदमाश और पैसों की मांग करने लगे।
मंगलवार को पीड़ित के भाई ने थाने में शिकायत दी। केस दर्ज होते ही एसएसपी अनुराग आर्य ने कैंट पुलिस व एसओजी टीम को लगा दिया। बुधवार को सूचना मिली कि आरोपी दर्शन सिंह को मोटरसाइकिल से दूसरी जगह शिफ्ट कर रहे हैं। पुलिस ने उमरसिया-बभिया रोड पर डेलापीर हनुमान मंदिर के पास घेराबंदी कर दी और मुठभेड़ जैसे हालात में दोनों बदमाशों को धर दबोचा। गिरफ्तार किए गए आरोपियों की पहचान कैंट के कांधरपुर निवासी 23 वर्षीय आकाश पुत्र लालाराम और 22 वर्षीय वीरेन्द्र पुत्र छत्रपाल के रुप में हुई। ये दोनों शेरगढ़ के ग्राम बियोदा रहने वाले हैं। दोनों की निशानदेही पर दर्शन सिंह को सकुशल बरामद कर लिया गया। पुलिस ने घटना में प्रयुक्त बाइक भी बरामद की।
पूछताछ में दोनों ने अपने साथी देवाराम उर्फ सोनू (निवासी बदायूं), राहुल पुत्र अशोक (निवासी कांधरपुर, बरेली), मनोज साहू पुत्र हरीबाबू (निवासी सदभावना कॉलोनी, कांधरपुर) और अभिषेक उर्फ पुच्ची पुत्र कुवरपाल (निवासी कांधरपुर, बरेली) के नाम भी बताए हैं। पुलिस और एसओजी के टीम ने इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर तलाश तेज कर दी गई है।
इस कार्रवाई में एसओजी की पूरी टीम, कैंट इंस्पेक्टर राजेश कुमार, उ0नि0 अर्जुन सिंह, उ0नि0 बॉबी कुमार, हे0का0 संदीप कुमार, का0 प्रदीप और का0 रोहन की अहम भूमिका रही। पुलिस का कहना है कि फरार चारों बदमाश भी जल्द गिरफ्तार कर लिए जाएंगे।