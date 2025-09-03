फिरौती के लिए पंजाब के बुजुर्ग का अपहरण, परिवार को डराकर वसूले लाखों रुपये, 6 घंटे में पुलिस ने छुड़ाया, दो गिरफ्तार

मंगलवार को पीड़ित के भाई ने थाने में शिकायत दी। केस दर्ज होते ही एसएसपी अनुराग आर्य ने कैंट पुलिस व एसओजी टीम को लगा दिया। बुधवार को सूचना मिली कि आरोपी दर्शन सिंह को मोटरसाइकिल से दूसरी जगह शिफ्ट कर रहे हैं। पुलिस ने उमरसिया-बभिया रोड पर डेलापीर हनुमान मंदिर के पास घेराबंदी कर दी और मुठभेड़ जैसे हालात में दोनों बदमाशों को धर दबोचा। गिरफ्तार किए गए आरोपियों की पहचान कैंट के कांधरपुर निवासी 23 वर्षीय आकाश पुत्र लालाराम और 22 वर्षीय वीरेन्द्र पुत्र छत्रपाल के रुप में हुई। ये दोनों शेरगढ़ के ग्राम बियोदा रहने वाले हैं। दोनों की निशानदेही पर दर्शन सिंह को सकुशल बरामद कर लिया गया। पुलिस ने घटना में प्रयुक्त बाइक भी बरामद की।