परीक्षा के पहले दिन ही फजीहत, बरेली कॉलेज में मोबाइल से नकल करते पकड़ी गई छात्रा, विश्वविद्यालय को भेजी रिपोर्ट

बरेली कॉलेज के बॉटनी विभाग ने प्रायोगिक परीक्षाओं को लेकर सूचना जारी की है। विभाग प्रभारी प्रो. आलोक खरे ने बताया कि बीएससी बॉटनी के प्रथम, तृतीय और पंचम सेमेस्टर के जिन छात्रों ने मिड टर्म और इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग के असाइनमेंट अभी तक जमा नहीं किए हैं, वे प्रायोगिक परीक्षा के दिन सभी असाइनमेंट साथ लेकर आएं। वहीं प्रायोगिक परीक्षा के दिन ही असाइनमेंट का मूल्यांकन मौखिक परीक्षा के माध्यम से किया जाएगा। इसके बाद किसी भी छात्र-छात्रा का असाइनमेंट स्वीकार नहीं किया जाएगा।