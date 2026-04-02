दबंगों के जुल्म से तंग आकर SSP दफ्तर के बाहर महिला ने खाया जहर, सड़क पर गिरते ही मचा हड़कंप

ग्राम गुलड़िया वार्ड नंबर 10 निवासी हरीश शर्मा ने आरोप लगाया कि गांव में उनकी बिरादरी का अकेला परिवार होने के कारण कुछ दबंग उन्हें लगातार निशाना बना रहे थे। आए दिन गाली-गलौज, मारपीट और घर में घुसकर अभद्रता जैसी घटनाएं होती रहीं, जिससे पूरा परिवार दहशत में जी रहा था। पीड़ित परिवार का कहना है कि उन्होंने कई बार मूसाझाग थाने में शिकायत दी, लेकिन कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। आरोप है कि शिकायतों को दबा दिया गया, जिससे आरोपियों के हौसले और बढ़ते गए। लगातार उत्पीड़न से परेशान होकर परिवार ने गांव छोड़ने का फैसला तक कर लिया।