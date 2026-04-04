एजुकेशन सिंडिकेट, फीस की लूट, ड्रेस-किताब में कमीशन, एडमिशन से पहले ही अभिभावकों पर हजारों का हमला, सिस्टम खामोश

बरेली। शिक्षा के नाम पर शहर में खुला खेल जारी है और इसकी सीधी मार अभिभावकों की जेब पर पड़ रही है। निजी स्कूलों ने न सिर्फ फीस में मनमानी बढ़ोतरी कर दी है, बल्कि ड्रेस और किताबों के नाम पर भी मोटा कमीशन खेल चल रहा है। हैरानी की बात यह है कि प्रशासन सब कुछ जानते हुए भी मूकदर्शक बना हुआ है, जबकि निजी स्कूलों के संगठन पूरे सिस्टम पर भारी पड़ते दिख रहे हैं।