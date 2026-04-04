वंदे भारत : इज्जतनगर-टनकपुर चलेगी हाईस्पीड ट्रेन दिल्ली-कानपुर सीधी कनेक्टिविटी का ब्लूप्रिंट तैयार, सफर होगा सुपरफास्ट

बरेली। रेलवे यात्रियों के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई है। लंबे समय से जिस वंदे भारत एक्सप्रेस का इंतजार था, वह अब जल्द हकीकत बन सकता है। पूर्वोत्तर रेलवे के इज्जतनगर मंडल ने टनकपुर और इज्जतनगर से दिल्ली के लिए वंदे भारत एक्सप्रेस चलाने का प्रस्ताव रेलवे बोर्ड को भेज दिया है। अगर प्रस्ताव को मंजूरी मिलती है तो बरेली समेत पूरे रुहेलखंड के यात्रियों के लिए तेज, आरामदायक और समय बचाने वाला सफर संभव हो जाएगा।