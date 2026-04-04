टपरी डिस्टलरी कांड : शराब कारोबारी की 48.5 करोड़ कीसंपत्तियां कुर्क, गैंग पर कसा शिकंजा

इस पूरे मामले में पुलिस ने 27 लोगों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट में कार्रवाई की है। गैंग का सरगना प्रणय अनेजा (दक्षिण दिल्ली) बताया गया है। इस गिरोह में फैक्ट्री से जुड़े अधिकारी, केमिस्ट, ट्रांसपोर्टर से लेकर आबकारी विभाग के अधिकारी तक शामिल हैं। इससे साफ है कि यह सिर्फ टैक्स चोरी नहीं, बल्कि संगठित आर्थिक अपराध का बड़ा नेटवर्क था।