रेलवे का मेगा प्लान: बरेली बनेगा नया रेल हब, तीसरी-चौथी लाइन से दौड़ेंगी ज्यादा ट्रेनें, कई बड़े सर्वे मंजूर

सबसे अहम परियोजना रोजा–मुरादाबाद रेलखंड (172 किमी) से जुड़ी है, जहां तीसरी और चौथी लाइन बिछाने के लिए फाइनल लोकेशन सर्वे को मंजूरी दे दी गई है। यह रूट पहले से ही बेहद व्यस्त माना जाता है। नई लाइनों के बनने से ट्रेनों की संख्या बढ़ेगी और लंबे समय से बनी ट्रैफिक जाम की समस्या काफी हद तक खत्म हो सकेगी। बरेली से अलीगढ़ जंक्शन के बीच चंदौसी मार्ग (167.74 किमी) पर दोहरीकरण के लिए भी फाइनल सर्वे को हरी झंडी मिल गई है। इस परियोजना के पूरा होने से यात्रियों को तेज और सुगम सफर मिलेगा, वहीं क्षेत्रीय कनेक्टिविटी भी मजबूत होगी।