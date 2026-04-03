आला हजरत और अल हिंद अस्पताल में मिलीं गंभीर अनियमितताएं, सीएमओ ने थमाया नोटिस, दिए ये निर्देश

आला हजरत अस्पताल एंड सर्जिकल सेंटर में साफ-सफाई की स्थिति बेहद खराब पाई गई। अस्पताल में बायोमेडिकल वेस्ट का निस्तारण भी तय मानकों के अनुरूप नहीं हो रहा था, जो मरीजों और स्टाफ के लिए गंभीर खतरा बन सकता है। निरीक्षण के दौरान आयुष्मान योजना के तहत भर्ती चार मरीजों से बातचीत कर उनकी समस्याएं जानी गईं और मौके पर ही समाधान कराया गया। सबसे चौंकाने वाला मामला तब सामने आया, जब एक मरीज को ICU में भर्ती पाया गया, जबकि उसकी हालत ICU में भर्ती किए जाने लायक नहीं थी। यह मरीज भी आयुष्मान योजना के तहत भर्ती था। इससे यह आशंका जताई जा रही है कि योजना का दुरुपयोग कर आर्थिक लाभ लेने की कोशिश की जा रही थी।