यूपी में भूसा बैंक से गोशालाओं की किलेबंदी, 14 लाख गायों का संरक्षण, चरागाह जमीन होगी कब्जामुक्त

प्राइवेट स्कूलों की बढ़ती फीस के सवाल पर मंत्री ने कहा कि इस मुद्दे पर जिला प्रशासन से बात की जाएगी। उन्होंने कहा कि सरकार शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में लगातार काम कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मजदूर का बेटा भी हजूर बनेगा के विजन पर प्रदेश सरकार आगे बढ़ रही है, ताकि हर वर्ग को समान अवसर मिल सके।