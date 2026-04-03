गर्मी बढ़ते ही बदला जंगल सफारी का टाइम, अब सुबह 6 बजे से मिलेगा टाइगर ट्रेल का रोमांच

नए शेड्यूल के मुताबिक सुबह की सफारी अब सुबह 6 बजे से 9:30 बजे तक चलेगी, जबकि शाम की सफारी दोपहर 3:30 बजे से शाम 6:30 बजे तक निर्धारित की गई है। पहले सुबह की सफारी 6:30 से 10 बजे और शाम की 2:30 से 6 बजे तक होती थी। तापमान बढ़ने के कारण हर साल की तरह इस बार भी 1 अप्रैल से समय में बदलाव लागू कर दिया गया है। वन विभाग के अनुसार समय में बदलाव का मकसद सैलानियों को भीषण गर्मी से राहत देना और वन्यजीवों पर पड़ने वाले असर को कम करना है। सुबह के समय ठंडक अधिक रहने से बाघ, हिरण समेत अन्य जानवरों के दिखने की संभावना भी बढ़ जाती है।