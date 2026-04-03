6 अप्रैल 2026,

सोमवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बरेली

कौन हैं फरमान मियाँ… जिन्हें UPSSSC-PCS ने बना दिया सवाल, जानिए क्या है इस पहचान का राज

बरेली की मिट्टी से निकली एक पहचान अब प्रतियोगी परीक्षाओं के सवालों में दर्ज हो गई है। जमात रज़ा-ए-मुस्तफ़ा के राष्ट्रीय महासचिव फरमान हसन खान उर्फ फरमान मियाँ का नाम UPSSSC और PCS जैसे बड़े एग्जाम के प्रश्न पत्रों में शामिल होते ही शहर में चर्चा तेज हो गई। इसे बरेली के लिए सम्मान और पहचान दोनों के तौर पर देखा जा रहा है।

2 min read
Google source verification

बरेली

image

Avanish Pandey

Apr 02, 2026

बरेली। बरेली की मिट्टी से निकली एक पहचान अब प्रतियोगी परीक्षाओं के सवालों में दर्ज हो गई है। जमात रज़ा-ए-मुस्तफ़ा के राष्ट्रीय महासचिव फरमान हसन खान उर्फ फरमान मियाँ का नाम UPSSSC और PCS जैसे बड़े एग्जाम के प्रश्न पत्रों में शामिल होते ही शहर में चर्चा तेज हो गई। इसे बरेली के लिए सम्मान और पहचान दोनों के तौर पर देखा जा रहा है।

जैसे ही यह खबर सामने आई कि फरमान मियाँ का नाम प्रतियोगी परीक्षाओं के पेपर में पूछा गया, सोशल मीडिया से लेकर चौराहों तक चर्चा शुरू हो गई। लोग इसे सिर्फ एक नाम नहीं, बल्कि बरेली की पहचान का राष्ट्रीय मंच पर पहुंचना मान रहे हैं। दरगाह आला हज़रत से जुड़े पुराने संगठन जमात रज़ा-ए-मुस्तफ़ा के राष्ट्रीय महासचिव के तौर पर फरमान मियाँ की पहचान पहले से मजबूत रही है। सामाजिक मुद्दों से लेकर धार्मिक नेतृत्व तक, उन्होंने लगातार सक्रिय भूमिका निभाई है, यही वजह है कि अब उनका नाम सवालों में शामिल हो रहा है।

फोर्ब्स तक पहुंचा नाम, अब एग्जाम में एंट्री

फरमान मियाँ पहले ही अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान बना चुके हैं। फोर्ब्स की 30 अंडर 30 सूची में जगह बनाकर उन्होंने अपनी मौजूदगी दर्ज कराई थी। अब प्रतियोगी परीक्षाओं में नाम शामिल होना इस बात का संकेत है कि उनका प्रभाव सिर्फ समाज तक नहीं, बल्कि सिस्टम तक पहुंच चुका है। भारत गौरव रत्न से सम्मानित फरमान मियाँ का कद लगातार बढ़ता जा रहा है। समाजसेवा, शिक्षा और जागरूकता के क्षेत्र में किए गए काम अब उन्हें एक अलग पहचान दे रहे हैं। यही वजह है कि उनका नाम अब किताबों और सवालों तक पहुंच गया है।

समर्थकों में जश्न, सोशल मीडिया पर बधाइयों की बाढ़

खबर सामने आते ही समर्थकों में खुशी की लहर दौड़ गई। सोशल मीडिया पर बधाइयों का तांता लग गया। लोगों ने इसे बरेली का गौरव बताते हुए इसे ऐतिहासिक पल करार दिया। फरमान मियाँ की यह उपलब्धि युवाओं के लिए साफ संदेश देती है, अगर काम दमदार हो तो पहचान खुद रास्ता बना लेती है। बरेली का यह नाम अब सिर्फ शहर तक सीमित नहीं, बल्कि लाखों अभ्यर्थियों के सवालों में दर्ज हो चुका है।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

#Crime

Breaking News

patrika news

patrika news in hindi

uttar pradesh news

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

02 Apr 2026 09:20 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Bareilly / कौन हैं फरमान मियाँ… जिन्हें UPSSSC-PCS ने बना दिया सवाल, जानिए क्या है इस पहचान का राज

बड़ी खबरें

View All

बरेली

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

खनन विभाग में रिश्वतखोरी का भंडाफोड़, 10 हजार लेते लिपिक गिरफ्तार, सीज ट्रैक्टर छोड़ने के नाम पर मांगी थी रिश्वत

बरेली

हादसे ने खोला अपहरण का खौफनाक राज, बोलेरो में बदमाशों के साथ मिले अगवा दो मासूम बच्चे, गुरुग्राम से हुआ था किडनैप

बरेली

नगर निगम में भाजपा का दबदबा और मजबूत, 10 नामित पार्षदों ने ली शपथ

बरेली

बरेली बिल्डर कांड, करोड़ों के काले खेल में JHM–Orika निशाने पर, संपत्तियों की जांच से मचा हड़कंप

बरेली

LPG संकट, ब्लैक मार्केटिंग करने वालों की खैर नहीं, टास्क फोर्स अलर्ट, अब सिर्फ आधार कार्ड दिखाकर मिलेगा ‘छोटू’ सिलिंडर

बरेली
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.