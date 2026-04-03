चॉकलेट का लालच… खंडहर में दरिंदगी: 82 साल के ‘गुरुजी’ निकले हैवान, 6 साल की मासूम से रेप

भुता थाना पुलिस ने आरोपी जयदेव को गुरुवार को उदयपुर के पास से गिरफ्तार किया। मेडिकल परीक्षण कराने के बाद उसे अदालत में पेश किया गया, जहां से न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। पुलिस अब उस व्यक्ति की भूमिका की भी जांच कर रही है जिसने वीडियो बनाया और भेजा। घटना के बाद इलाके में भारी आक्रोश है। लोगों ने आरोपी को कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग की है। हर कोई इस बात से स्तब्ध है कि एक बुजुर्ग और शिक्षक जैसी पहचान रखने वाला व्यक्ति इतनी घिनौनी हरकत कर सकता है।