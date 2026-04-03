6 अप्रैल 2026,

सोमवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बरेली

चॉकलेट का लालच… खंडहर में दरिंदगी: 82 साल के ‘गुरुजी’ निकले हैवान, 6 साल की मासूम से रेप

भुता क्षेत्र में भरोसे और रिश्तों को तार-तार कर देने वाली खौफनाक वारदात में 82 साल के रिटायर्ड शिक्षक ने 6 साल की मासूम को अपनी हवस का शिकार बना लिया। आरोपी बच्ची के पिता का फूफा बताया जा रहा है। चॉकलेट का लालच देकर वह मासूम को अपनी खंडहरनुमा दुकान में ले गया और दरिंदगी की।

2 min read
Google source verification

बरेली

image

Avanish Pandey

Apr 02, 2026

पुलिस की गिरफ्त में आरोपी

बरेली। भुता क्षेत्र में भरोसे और रिश्तों को तार-तार कर देने वाली खौफनाक वारदात में 82 साल के रिटायर्ड शिक्षक ने 6 साल की मासूम को अपनी हवस का शिकार बना लिया। आरोपी बच्ची के पिता का फूफा बताया जा रहा है। चॉकलेट का लालच देकर वह मासूम को अपनी खंडहरनुमा दुकान में ले गया और दरिंदगी की। पूरे मामले का खुलासा एक वीडियो से हुआ, जिसने इलाके में सनसनी फैला दी है।

घटना का खुलासा उस वक्त हुआ जब एक पड़ोसी ने बच्ची के पिता को मोबाइल पर एक वीडियो भेजा। पड़ोसी को पहले से बुजुर्ग की हरकतों पर शक था, इसलिए उसने नजर रखी और वीडियो बना लिया। वीडियो में आरोपी खंडहर जैसी जगह पर बच्ची के साथ गलत हरकत करता दिखा। यह जगह उसकी पुरानी खाली पड़ी दुकान निकली। वीडियो देखते ही परिवार के होश उड़ गए और तुरंत पुलिस को सूचना दी गई।

15 दिन पहले की वारदात, डराकर रखा था चुप

पुलिस पूछताछ में आरोपी ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। उसने बताया कि वह कई दिनों से बच्ची पर गलत नजर रखे हुए था। करीब 15 दिन पहले उसने मौका पाकर बच्ची को चॉकलेट का लालच दिया और दुकान में ले जाकर वारदात को अंजाम दिया। घटना के बाद उसने मासूम को धमकाकर चुप करा दिया, जिससे बच्ची ने किसी को कुछ नहीं बताया।

आमने-सामने घर, रिश्ते का भरोसा बना जाल

सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि आरोपी और पीड़ित परिवार आमने-सामने रहते हैं। रिश्तेदारी का फायदा उठाकर आरोपी ने बच्ची का भरोसा जीता और उसी का गलत इस्तेमाल किया। रिटायरमेंट के बाद आरोपी घर पर ही रहता था और इलाके में उसे सम्मान की नजर से देखा जाता था।

गिरफ्तार कर भेजा गया जेल

भुता थाना पुलिस ने आरोपी जयदेव को गुरुवार को उदयपुर के पास से गिरफ्तार किया। मेडिकल परीक्षण कराने के बाद उसे अदालत में पेश किया गया, जहां से न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। पुलिस अब उस व्यक्ति की भूमिका की भी जांच कर रही है जिसने वीडियो बनाया और भेजा। घटना के बाद इलाके में भारी आक्रोश है। लोगों ने आरोपी को कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग की है। हर कोई इस बात से स्तब्ध है कि एक बुजुर्ग और शिक्षक जैसी पहचान रखने वाला व्यक्ति इतनी घिनौनी हरकत कर सकता है।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

Breaking News

patrika news

patrika news in hindi

यूपी पुलिस

uttar pradesh news

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

02 Apr 2026 10:38 pm

Published on:

02 Apr 2026 10:37 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Bareilly / चॉकलेट का लालच… खंडहर में दरिंदगी: 82 साल के ‘गुरुजी’ निकले हैवान, 6 साल की मासूम से रेप

बड़ी खबरें

View All

बरेली

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

खनन विभाग में रिश्वतखोरी का भंडाफोड़, 10 हजार लेते लिपिक गिरफ्तार, सीज ट्रैक्टर छोड़ने के नाम पर मांगी थी रिश्वत

बरेली

हादसे ने खोला अपहरण का खौफनाक राज, बोलेरो में बदमाशों के साथ मिले अगवा दो मासूम बच्चे, गुरुग्राम से हुआ था किडनैप

बरेली

नगर निगम में भाजपा का दबदबा और मजबूत, 10 नामित पार्षदों ने ली शपथ

बरेली

बरेली बिल्डर कांड, करोड़ों के काले खेल में JHM–Orika निशाने पर, संपत्तियों की जांच से मचा हड़कंप

बरेली

LPG संकट, ब्लैक मार्केटिंग करने वालों की खैर नहीं, टास्क फोर्स अलर्ट, अब सिर्फ आधार कार्ड दिखाकर मिलेगा ‘छोटू’ सिलिंडर

बरेली
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.