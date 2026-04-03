बड़ा बाग में हनुमान जयंती पर हजारों श्रद्धालुओं ने किए दर्शन, दिव्य श्रृंगार देख भाव-विभोर हुए भक्त

प्रातः काल से शुरू हुआ दर्शन का सिलसिला देर शाम तक जारी रहा। अनुमानित 20 से 25 हजार श्रद्धालुओं ने अनुशासित कतारों में खड़े होकर दर्शन किए। राम-नाम संकीर्तन और भक्ति गीतों से पूरा वातावरण पूरी तरह आध्यात्मिक ऊर्जा से भर गया।

मंदिर परिसर में विशाल भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें 8 से 10 हजार श्रद्धालुओं ने प्रसाद ग्रहण किया। व्यवस्थाएं इतनी सटीक रहीं कि कहीं भी अव्यवस्था या अफरा-तफरी देखने को नहीं मिली।