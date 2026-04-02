देवहा नदी में डूबकर युवक की मौत, दोस्तों के साथ नहाने गया था, काफी तलाश के बाद मिला शव

काफी देर की मशक्कत के बाद गोताखोरों ने रवि को नदी से बाहर निकाला। आनन-फानन में परिजन उसे सीएचसी नवाबगंज लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इंस्पेक्टर वेद सिंह ने बताया कि शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेजने की तैयारी की जा रही है। घटना के बाद परिवार में मातम पसरा हुआ है और पूरे इलाके में शोक की लहर है।