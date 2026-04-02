6 अप्रैल 2026,

सोमवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बरेली

पंडाल हटाने पर भड़के पूर्व मंत्री, एसडीएम आवास के सामने धरने पर बैठे, मौके पर पहुंचे सपाई, पुलिस फोर्स तैनात

नवाबगंज में प्रशासन द्वारा धरना स्थल से पंडाल हटाए जाने के बाद सियासी माहौल गर्म हो गया। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री भगवत सरन गंगवार गुरुवार सुबह एसडीएम आवास के सामने दरी बिछाकर धरने पर बैठ गए।

less than 1 minute read
Google source verification

बरेली

image

Avanish Pandey

Apr 02, 2026

बरेली। नवाबगंज में प्रशासन द्वारा धरना स्थल से पंडाल हटाए जाने के बाद सियासी माहौल गर्म हो गया। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री भगवत सरन गंगवार गुरुवार सुबह एसडीएम आवास के सामने दरी बिछाकर धरने पर बैठ गए। उनकी सूचना मिलते ही सपा कार्यकर्ताओं की भीड़ मौके पर पहुंच गई और पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी शुरू कर दी।

रात में हटाया गया धरना स्थल का पंडाल

बताया जा रहा है कि पूर्व मंत्री भगवत सरन गंगवार ने 15 मार्च को एसडीएम को ज्ञापन सौंपकर क्षेत्र से जुड़ी 15 मांगों के निस्तारण की मांग की थी। उनका कहना था कि यदि मांगों पर कार्रवाई नहीं हुई तो दो अप्रैल को नवाबगंज के सरदार वल्लभभाई पटेल चौक के पास धरना दिया जाएगा। इसके लिए वहां पंडाल भी लगाया गया था, लेकिन प्रशासन ने देर रात पुलिस भेजकर पंडाल हटवा दिया। एसडीएम उदित पवार ने इस धरना प्रदर्शन की अनुमति देने से इनकार कर दिया था। इसके बावजूद समर्थकों द्वारा पंडाल लगाए जाने पर पुलिस ने कार्रवाई की। प्रशासन की इस कार्रवाई से नाराज पूर्व मंत्री गुरुवार सुबह सीधे एसडीएम आवास पहुंच गए और वहीं धरने पर बैठ गए।

सपा कार्यकर्ताओं का हंगामा

पूर्व मंत्री के धरने की खबर फैलते ही बड़ी संख्या में सपा कार्यकर्ता मौके पर पहुंच गए। कार्यकर्ताओं ने पुलिस और प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करते हुए धरना स्थल पर हंगामा किया। इससे कुछ देर के लिए इलाके में तनाव की स्थिति बन गई। मामले की गंभीरता को देखते हुए एसडीएम और सीओ मौके पर पहुंचे और पूर्व मंत्री को समझाकर धरना समाप्त कराने की कोशिश में जुटे रहे। प्रशासन का कहना है कि कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए अनुमति नहीं दी गई थी, जबकि सपा नेताओं का आरोप है कि उनकी लोकतांत्रिक आवाज को दबाने की कोशिश की जा रही है।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

patrika news

patrika news in hindi

up news

UP News Hindi

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

02 Apr 2026 01:33 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Bareilly / पंडाल हटाने पर भड़के पूर्व मंत्री, एसडीएम आवास के सामने धरने पर बैठे, मौके पर पहुंचे सपाई, पुलिस फोर्स तैनात

बड़ी खबरें

View All

बरेली

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

खनन विभाग में रिश्वतखोरी का भंडाफोड़, 10 हजार लेते लिपिक गिरफ्तार, सीज ट्रैक्टर छोड़ने के नाम पर मांगी थी रिश्वत

बरेली

हादसे ने खोला अपहरण का खौफनाक राज, बोलेरो में बदमाशों के साथ मिले अगवा दो मासूम बच्चे, गुरुग्राम से हुआ था किडनैप

बरेली

नगर निगम में भाजपा का दबदबा और मजबूत, 10 नामित पार्षदों ने ली शपथ

बरेली

बरेली बिल्डर कांड, करोड़ों के काले खेल में JHM–Orika निशाने पर, संपत्तियों की जांच से मचा हड़कंप

बरेली

LPG संकट, ब्लैक मार्केटिंग करने वालों की खैर नहीं, टास्क फोर्स अलर्ट, अब सिर्फ आधार कार्ड दिखाकर मिलेगा ‘छोटू’ सिलिंडर

बरेली
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.