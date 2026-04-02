पंडाल हटाने पर भड़के पूर्व मंत्री, एसडीएम आवास के सामने धरने पर बैठे, मौके पर पहुंचे सपाई, पुलिस फोर्स तैनात

बताया जा रहा है कि पूर्व मंत्री भगवत सरन गंगवार ने 15 मार्च को एसडीएम को ज्ञापन सौंपकर क्षेत्र से जुड़ी 15 मांगों के निस्तारण की मांग की थी। उनका कहना था कि यदि मांगों पर कार्रवाई नहीं हुई तो दो अप्रैल को नवाबगंज के सरदार वल्लभभाई पटेल चौक के पास धरना दिया जाएगा। इसके लिए वहां पंडाल भी लगाया गया था, लेकिन प्रशासन ने देर रात पुलिस भेजकर पंडाल हटवा दिया। एसडीएम उदित पवार ने इस धरना प्रदर्शन की अनुमति देने से इनकार कर दिया था। इसके बावजूद समर्थकों द्वारा पंडाल लगाए जाने पर पुलिस ने कार्रवाई की। प्रशासन की इस कार्रवाई से नाराज पूर्व मंत्री गुरुवार सुबह सीधे एसडीएम आवास पहुंच गए और वहीं धरने पर बैठ गए।