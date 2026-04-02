पुलिस लाइन के सिपाही की संदिग्ध मौत, साइलेंट हार्ट अटैक या कुछ और, पोस्टमार्टम से होगा खुलासा

मृतक की पत्नी संगीता के अनुसार गुरुवार सुबह करीब चार बजे वीरपाल ने नाश्ता मांगा था। नाश्ता करने के बाद उन्होंने अचानक सीने में तकलीफ और घबराहट की शिकायत की और आराम करने के लिए लेट गए। कुछ देर बाद जब उन्हें जगाने की कोशिश की गई तो वह नहीं उठे। घबराई पत्नी ने पड़ोसियों की मदद से उन्हें तत्काल जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने जांच के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया। अचानक हुई इस घटना से परिजन सदमे में हैं।