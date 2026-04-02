बेटी की मौत के सदमे में थे इम्तियाज, चौपुला पुल से गिरकर मौत, हत्या या हादसे की गुत्थी में उलझी पुलिस

परिवार के लोगों ने बताया कि कुछ महीने पहले इम्तियाज की बेटी की मौत हो गई थी। इस घटना के बाद से वह गहरे सदमे में थे। वह बीमार भी रहते थे और इलाज चल रहा था। ऐसे में मानसिक स्थिति को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। पुलिस इस मामले को तीन एंगल से देख रही है, क्या यह महज हादसा था, खुदकुशी या किसी ने धक्का दिया। पुल के नीचे ठेला लगाने वालों से पूछताछ की गई, लेकिन किसी ने घटना को होते हुए नहीं देखा। सभी ने सिर्फ गिरने की आवाज सुनी।