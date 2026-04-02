पूर्णागिरि माता के दर्शन को जा रही वैन को ट्रक ने रौंदा, बच्चों समेत 8 लोग थे सवार… फिर मच गई चीख-पुकार

रात करीब 11 बजे जैसे ही वैन लाल फाटक के पास पहुंची, तभी सामने से आ रहे तेज रफ्तार ट्रक ने उसे टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि वैन बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई और सभी सवार घायल हो गए। आसपास मौजूद लोगों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी। हादसे में घायल आठ लोगों को पुलिस ने तुरंत अस्पताल पहुंचाया। घायलों में पति-पत्नी, किशोरी और छोटे बच्चे शामिल हैं। वैन चालक और बहादुर की हालत गंभीर बताई जा रही है, जिन्हें डॉक्टरों की निगरानी में रखा गया है।