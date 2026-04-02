दिव्य और भव्य शोभायमान होगा बड़ा बाग हनुमान मंदिर, त्रिवटीनाथ में लाइट एंड साउंड शो दिखेगी धार्मिक और शौर्य गाथा

बरेली। आस्था के केंद्रों को भव्य और आकर्षक बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है। सरकार ने धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए करोड़ों रुपये की परियोजनाओं को मंजूरी देकर बजट जारी कर दिया है। सबसे बड़ी सौगात बड़ा बाग हनुमान मंदिर को मिली है, जहां 3.55 करोड़ रुपये से पर्यटन विकास कार्य होंगे। इसके साथ ही आनंद आश्रम, अहिच्छत्र और लीलौर झील समेत कई धार्मिक स्थलों का कायाकल्प होगा।