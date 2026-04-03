स्मार्ट सिटी का ‘हाट’ बर्बाद, ग्रीनरी खत्म, बिना अनुमति बनाया कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स, सवालों के घेरे में 157 करोड़ की परियोजना

बरेली। स्मार्ट सिटी के सपनों को झटका देते हुए अर्बन हाट प्रोजेक्ट में बड़ी अनियमितता सामने आई है। 157 करोड़ की लागत से बने इस सांस्कृतिक केंद्र को अब चुपचाप कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स में बदला जा रहा है। बिना अनुमति निर्माण, ग्रीनरी खत्म करने और ऊपरी मंजिल पर अवैध ढांचे खड़े करने के आरोपों ने पूरे प्रोजेक्ट पर सवाल खड़े कर दिए हैं।