इज्जतनगर रेल मंडल की रफ्तार ने बनाया रिकॉर्ड, देशभर में 9वीं रैंक… कमाई से लेकर सुविधा तक हर मोर्चे पर कमाल

इज्जतनगर मंडल ने इस साल 560.19 करोड़ रुपये का कुल राजस्व अर्जित किया, जो पिछले साल से 3.81 प्रतिशत अधिक है। 69 मिलियन यात्रियों ने सफर किया, यात्री आय: 365.46 करोड़ रुपये, माल ढुलाई: 161.66 करोड़ रुपये और टिकट चेकिंग: 3.51 लाख मामलों में 20.03 करोड़ की वसूली की। यह आंकड़े मंडल की मजबूत आर्थिक स्थिति की ओर इशारा करते हैं। वहीं मंडल ने सभी स्टेशनों पर QR कोड आधारित UPI भुगतान शुरू कर दिया है। ‘UTS ऑन मोबाइल’ सेवा से 31.3 लाख यात्रियों ने टिकट लिया, जिससे 4.15 करोड़ रुपये की आय हुई। साथ ही RCT केस फाइलों में QR कोड जोड़कर डिजिटल साक्ष्य प्रणाली लागू की गई है, जिसे रेलवे में बेस्ट प्रैक्टिस माना जा रहा है।