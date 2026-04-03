सड़क पर मौत का तांडव: मजदूर, दुकानदार और किसान… तीन जिंदगियां निगल गई रफ्तार, परिवार में कोहराम

बहेड़ी थाना क्षेत्र के शेरगढ़ रोड पर गुरुवार शाम एक भीषण सड़क हादसा हुआ। गांव खागाई निवासी 40 वर्षीय गंगाराम अपने साथी ओमपाल के साथ बाइक से लालपुर से रुद्रपुर काम पर जा रहे थे। इसी दौरान अज्ञात वाहन ने उनकी बाइक को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि गंगाराम ने मौके पर ही दम तोड़ दिया, जबकि ओमपाल गंभीर रूप से घायल हो गया। स्थानीय लोगों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायल को अस्पताल भिजवाया। घटना की सूचना मिलते ही मृतक के घर में चीख-पुकार मच गई। पत्नी सावित्री का रो-रोकर बुरा हाल है। गंगाराम ही परिवार का एकमात्र कमाने वाला था।