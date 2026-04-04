पेट में छुपाया सबूत… पुलिस ने शौच के रास्ते निकलवाया चांदी का ब्रेसलेट, 24 घंटे में खुली चोरी की गुत्थी

पुलिस ने जब सिकंदर का एक्स-रे कराया तो उसके पेट में ब्रेसलेट होने की पुष्टि हो गई। इसके बाद उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों ने दवाइयों के जरिए 24 घंटे बाद शौच के रास्ते ब्रेसलेट बाहर निकलवा लिया। बारादरी इंस्पेक्टर धनंजय पांडेय के मुताबिक, मेडिकल प्रक्रिया के बाद ब्रेसलेट बरामद कर लिया गया है और आरोपी को जेल भेजने की कार्रवाई की जा रही है। पूछताछ में सिकंदर ने खुलासा किया कि वह चोरी की बुलेट बाइक को नेपाल में बेचने की फिराक में था, जबकि स्प्लेंडर बाइक शाहजहांपुर के कटरा क्षेत्र में बेचने का सौदा कर चुका था। सिकंदर हाल ही में जमानत पर जेल से छूटा था, जबकि उसका साथी मुकेश दुष्कर्म के मामले में पहले जेल जा चुका है। दोनों की दोस्ती जेल में ही हुई थी और बाहर आते ही दोनों ने मिलकर चोरी की वारदात को अंजाम दिया।