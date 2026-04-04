गुड फ्राइडे पर गूंजे प्रार्थना के स्वर: ‘क्रूस के दर्द’ में डूबा शहर, श्रद्धा में भीगे हजारों दिल, प्रभु यीशु के सात वचनों का संदेश

गुड फ्राइडे की आराधना के दौरान प्रभु यीशु के सात वचनों पर विस्तार से प्रकाश डाला गया। पादरियों ने बताया कि ये वचन केवल इतिहास नहीं, बल्कि मानवता के लिए क्षमाशीलता, प्रेम और त्याग का अमर संदेश हैं। श्रद्धालु इन शिक्षाओं को सुनकर भावुक हो उठे और कई लोगों की आंखें नम हो गईं। क्राइस्ट मैथोडिस्ट चर्च में पादरी सुनील मसीह के नेतृत्व में प्रार्थना सभा का शुभारंभ हुआ। पादरी प्रमोद नंदा ने बाइबिल पाठ किया। चर्च क्वायर की ओर से नीलिमा वेली, एंजलीना स्मार्ट, रमनीक मैसी और अन्य कलाकारों ने डॉ. सलिल बलदेव के निर्देशन में भजन प्रस्तुत किए। भजनों की मधुर धुन ने ऐसा वातावरण रचा, मानो हर शब्द सीधे ईश्वर तक पहुंच रहा हो।