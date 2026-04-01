6 अप्रैल 2026,

सोमवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बरेली

गैस एजेंसी पर एसडीएम का छापा, उपभोक्ताओं का फूटा गुस्सा, बोले- सड़क किनारे बांटे जा रहे थे सिलिंडर

शेरगढ़ स्थित शिवम गैस एजेंसी पर सोमवार को एसडीएम बहेड़ी इशिता किशोर ने औचक निरीक्षण कर दिया, जिससे एजेंसी में हड़कंप मच गया। जांच के दौरान व्यवस्थाओं की पोल खुल गई और मौके पर मौजूद उपभोक्ताओं ने शिकायतों की झड़ी लगा दी।

less than 1 minute read
Google source verification

बरेली

image

Avanish Pandey

Apr 06, 2026

बरेली। शेरगढ़ स्थित शिवम गैस एजेंसी पर सोमवार को एसडीएम बहेड़ी इशिता किशोर ने औचक निरीक्षण कर दिया, जिससे एजेंसी में हड़कंप मच गया। जांच के दौरान व्यवस्थाओं की पोल खुल गई और मौके पर मौजूद उपभोक्ताओं ने शिकायतों की झड़ी लगा दी। लोगों ने आरोप लगाया कि बिना सूचना के सिलिंडर डिलीवरी दिखाकर उन्हें गैस नहीं दी जा रही है।

होम डिलीवरी गायब, लाइन में लगने को मजबूर लोग

उपभोक्ताओं ने बताया कि एजेंसी की ओर से होम डिलीवरी की सुविधा नहीं दी जा रही है। उन्हें सुबह से एजेंसी पर आकर लंबी कतार में खड़ा होना पड़ता है। कई लोगों ने यह भी कहा कि बुकिंग के बावजूद समय पर सिलिंडर नहीं मिल रहा।

कर्मचारियों की खुली पोल, नहीं दिखा पाए रजिस्टर

एसडीएम ने कर्मचारियों से होम डिलीवरी व्यवस्था और समय-सारिणी रजिस्टर मांगा, लेकिन कर्मचारी कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे सके। रजिस्टर भी मौके पर प्रस्तुत नहीं किया गया। इस पर एसडीएम ने कड़ी नाराजगी जताते हुए कार्रवाई की चेतावनी दी और तुरंत व्यवस्था सुधारने के निर्देश दिए।

सड़क किनारे हो रहा था सिलिंडर वितरण

निरीक्षण के दौरान एसडीएम को जानकारी मिली कि एजेंसी से करीब 100 मीटर दूर शाही-शेरगढ़-बहेड़ी मार्ग पर मंदिर के पास सड़क किनारे सिलिंडरों का वितरण किया जा रहा है। इसे गंभीर लापरवाही मानते हुए उन्होंने मौके पर ही फटकार लगाई और तत्काल इस व्यवस्था को बंद कराया।

सुधार नहीं हुआ तो होगी सख्त कार्रवाई

एसडीएम इशिता किशोर ने स्पष्ट कहा कि निरीक्षण में कई अनियमितताएं सामने आई हैं। इन्हें तत्काल दुरुस्त करने के निर्देश दिए गए हैं। यदि व्यवस्था में सुधार नहीं हुआ तो संबंधित गैस एजेंसी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। निरीक्षण के दौरान नगरिया खुर्द निवासी तौकीर अहमद और भाजपा नेता राघवेंद्र पाठक भी मौके पर मौजूद रहे और उन्होंने क्षेत्र की समस्याओं से एसडीएम को अवगत कराया।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

Breaking News

patrika news

patrika news in hindi

uttar pradesh news

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

06 Apr 2026 09:52 pm

Published on:

06 Apr 2026 09:51 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Bareilly / गैस एजेंसी पर एसडीएम का छापा, उपभोक्ताओं का फूटा गुस्सा, बोले- सड़क किनारे बांटे जा रहे थे सिलिंडर

बड़ी खबरें

View All

बरेली

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

फायरिंग कांड में पुलिस की लापरवाही उजागर, एक्शन मोड में एसएसपी, दरोगा-सिपाही सस्पेंड, जांच शुरू

बरेली

बरेली में डेंगू की दस्तक… डायरिया–मलेरिया के बीच बढ़ा खतरा, दो मरीज ELISA में पॉजिटिव, स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप

बरेली

हाईवे पर तड़पता रहा तीन बहनों का इकलौता भाई, 30 मिनट बाद पहुंची पुलिस… अस्पताल पहुंचते ही मौत

बरेली

खनन विभाग में रिश्वतखोरी का भंडाफोड़, 10 हजार लेते लिपिक गिरफ्तार, सीज ट्रैक्टर छोड़ने के नाम पर मांगी थी रिश्वत

बरेली

हादसे ने खोला अपहरण का खौफनाक राज, बोलेरो में बदमाशों के साथ मिले अगवा दो मासूम बच्चे, गुरुग्राम से हुआ था किडनैप

बरेली
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.