गैस एजेंसी पर एसडीएम का छापा, उपभोक्ताओं का फूटा गुस्सा, बोले- सड़क किनारे बांटे जा रहे थे सिलिंडर

एसडीएम इशिता किशोर ने स्पष्ट कहा कि निरीक्षण में कई अनियमितताएं सामने आई हैं। इन्हें तत्काल दुरुस्त करने के निर्देश दिए गए हैं। यदि व्यवस्था में सुधार नहीं हुआ तो संबंधित गैस एजेंसी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। निरीक्षण के दौरान नगरिया खुर्द निवासी तौकीर अहमद और भाजपा नेता राघवेंद्र पाठक भी मौके पर मौजूद रहे और उन्होंने क्षेत्र की समस्याओं से एसडीएम को अवगत कराया।