पिता को ठिकाने लगाने चले थे, बच्चे बने बोझ… हाईवे हादसे ने फाड़ दी साजिश की परत, फिर हो गया ये

रविवार दोपहर दिल्ली-लखनऊ नेशनल हाईवे पर शीरा से भरे टैंकर में पीछे से बोलेरो टकरा गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि बोलेरो सवार मनमोहन सिंह (फरीदपुर), सिकंदर (पीलीभीत) और विशेष (रामपुर) की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं चालक प्रिंस और दो बच्चे गंभीर रूप से घायल हो गए। पीछे से आ रही बाइक भी हादसे की चपेट में आ गई, जिसमें दो युवकों की जान चली गई। घायलों को अस्पताल भेजा गया। काफी देर तक बच्चों की पहचान नहीं होने पर पुलिस को शक हुआ। घायल चालक प्रिंस से पूछताछ की गई तो पूरा मामला सामने आ गया। पता चला कि दोनों बच्चे गुरुग्राम निवासी मयूर और लक्ष्य हैं, जिन्हें उनके पिता मनोज के साथ अगवा किया गया था।