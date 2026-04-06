बरेली में डेंगू की दस्तक… डायरिया–मलेरिया के बीच बढ़ा खतरा, दो मरीज ELISA में पॉजिटिव, स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप

स्वास्थ्य विभाग के अनुसार, सेंट्रल जेल में बंद 58 वर्षीय कैदी लंबे समय से बुखार से पीड़ित था। दवा से राहत न मिलने पर उसे जिला अस्पताल लाया गया, जहां रैपिड टेस्ट पॉजिटिव आया। पुष्टि के लिए कराई गई एलाइजा जांच भी पॉजिटिव निकली। इलाज के बाद अब उसकी हालत में सुधार बताया जा रहा है। दूसरा केस रामनगर के कल्याणपुर की 21 वर्षीय युवती का है, जो तेज बुखार से पीड़ित थी। जांच में डेंगू की पुष्टि हुई। सीएमओ डॉ. विश्राम सिंह ने बताया कि जिन क्षेत्रों में मरीज मिल रहे हैं, वहां टीमों को एक्टिव कर दिया गया है और घर-घर सर्वे कराया जा रहा है।