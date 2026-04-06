खनन विभाग में रिश्वतखोरी का भंडाफोड़, 10 हजार लेते लिपिक गिरफ्तार, सीज ट्रैक्टर छोड़ने के नाम पर मांगी थी रिश्वत

जानकारी के अनुसार किला थाना क्षेत्र के रौठा गांव निवासी वेद प्रकाश का ट्रैक्टर-ट्रॉली सीज हो गया था। उसे छुड़वाने और जुर्माने से संबंधित पत्रावली जिलाधिकारी कार्यालय भेजने के नाम पर खनन अधिकारी कार्यालय में तैनात लिपिक महमूद रजा खां ने 10 हजार रुपये की रिश्वत मांगी थी। परेशान होकर पीड़ित ने इसकी शिकायत भ्रष्टाचार निवारण संगठन से कर दी।