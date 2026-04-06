बरेली बिल्डर कांड, करोड़ों के काले खेल में JHM–Orika निशाने पर, संपत्तियों की जांच से मचा हड़कंप

जांच में यह भी सामने आया है कि इन बिल्डरों ने बरेली में कई अपार्टमेंट और छोटी कॉलोनियां विकसित कीं, लेकिन कई खरीदारों को कब्जा तक नहीं दिया गया। लोगों से मोटी रकम लेने के बाद भी फ्लैट अधूरे या विवादित बताए जा रहे हैं। आशंका जताई जा रही है कि अवैध धन को खपाने की जल्दबाजी में कई निर्माण बरेली विकास प्राधिकरण (BDA) की मंजूरी के विपरीत किए गए। बीडीए के संयुक्त सचिव दीपक कुमार ने साफ कहा है कि अब इन निर्माणों की गहन जांच की जाएगी।