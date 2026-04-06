हाईवे पर तड़पता रहा तीन बहनों का इकलौता भाई, 30 मिनट बाद पहुंची पुलिस… अस्पताल पहुंचते ही मौत

परिजनों के मुताबिक सनी कश्यप की शादी दो साल पहले हुई थी। उसकी पत्नी पिंकी और डेढ़ साल का बेटा कृष्णा है। सनी तीन बहनों में इकलौता भाई था और परिवार का मुख्य सहारा था। उसकी मौत के बाद पत्नी, मां और बहनों का रो-रोकर बुरा हाल है। पुलिस का कहना है कि अज्ञात वाहन की तलाश की जा रही है। आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है, ताकि हादसे के जिम्मेदार वाहन और चालक की पहचान कर कार्रवाई की जा सके।