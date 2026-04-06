हादसे ने खोला अपहरण का खौफनाक राज, बोलेरो में बदमाशों के साथ मिले अगवा दो मासूम बच्चे, गुरुग्राम से हुआ था किडनैप

पुलिस जांच में खुलासा हुआ कि गुरुग्राम के डीएलएफ फेस-1 निवासी ऑटो ड्राइवर मनोज और उनके दो बच्चे—6 साल का मयूर और 3 साल का लक्ष्य—शनिवार शाम से लापता थे। पत्नी पूजा ने रविवार को थाने में अपहरण की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। बताया गया कि मनोज बच्चों को साथ लेकर सवारी छोड़ने निकले थे, लेकिन वापस नहीं लौटे। मंदिर के पास उनका ऑटो खड़ा मिला, जबकि तीनों गायब थे। पूजा के मुताबिक, देर रात मनोज के मोबाइल से कॉल आई, जिसमें बदमाशों ने धमकी दी कि पुलिस को सूचना दी तो सबको मार देंगे। उन्होंने कहा कि चार घंटे में छोड़ देंगे, लेकिन इसके बाद फोन कट गया। बदमाशों ने मनोज और बच्चों से बात भी करवाई, जिससे परिवार दहशत में आ गया।