नगर निगम में भाजपा का दबदबा और मजबूत, 10 नामित पार्षदों ने ली शपथ

बरेली। शहर की सरकार यानी नगर निगम में भाजपा का दबदबा और बढ़ गया है। सोमवार को जीआईसी सभागार में आयोजित विशेष कार्यक्रम में 10 नामित पार्षदों ने पद और गोपनीयता की शपथ ली। शपथ ग्रहण कार्यक्रम में महापौर डा. उमेश गौतम ने सभी नामित पार्षदों को शपथ दिलाई। इसके साथ ही नगर निगम बोर्ड में भाजपा समर्थित सदस्यों की संख्या 52 से बढ़कर 62 हो गई है।