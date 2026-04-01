फायरिंग कांड में पुलिस की लापरवाही उजागर, एक्शन मोड में एसएसपी, दरोगा-सिपाही सस्पेंड, जांच शुरू

गांव पुरनापुर में 4 अप्रैल को दो पक्ष आमने-सामने आ गए। गाली-गलौज और मारपीट के बाद दोनों तरफ से मुकदमे दर्ज हुए, लेकिन विवाद की असली वजह एक युवती को भगा ले जाने का पुराना मामला निकला। यही रंजिश धीरे-धीरे सुलगती रही और आखिरकार हिंसा में बदल गई। जांच में सामने आया कि हल्का प्रभारी दरोगा अमरेश कुमार ने समय रहते कोई ठोस कदम नहीं उठाया। बीट सिपाही आकाश ने भी हालात की गंभीरता अधिकारियों तक नहीं पहुंचाई। नतीजा यह रहा कि गांव में तनाव लगातार बढ़ता गया और पुलिस सिर्फ मूकदर्शक बनी रही।