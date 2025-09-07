बिजलीघर में मारपीट: स्मार्ट मीटर कंपनी के कर्मचारियों ने स्टाफ को पीटा, सरकारी फाइलें भी फाड़ीं, जाने पूरा मामला

जानकारी के मुताबिक, अवर अभियंता नीरज पंवार के अधीन कार्यरत राहुल कुमार (टीजी-2) से कंपनी के दो कर्मचारियों ने लाइनमैन बुलाने को कहा। जब राहुल ने वजह पूछी तो आरोपी गाली-गलौज पर उतर आए। इसी बीच उनके चार और साथी वहां आ धमके और राहुल से मारपीट शुरू कर दी। आरोप है कि हमलावरों ने उसका गला दबाकर जान से मारने की कोशिश की।