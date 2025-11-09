पंचायत चुनाव की तैयारियों पर फोकस, डीएम बोले- मतदाता सूची लोकतंत्र की नींव, लापरवाही नहीं होगी बर्दाशत

निरीक्षण के बाद जिलाधिकारी ने तहसील बरेली स्थित वीआरसी सेंटर का भी दौरा किया। उन्होंने केंद्र में आने वाले लोगों से बातचीत की और उनकी समस्याओं की जानकारी ली। अधिकारियों को निर्देश दिए कि आने वाले नागरिकों को सभी सुविधाएं आसानी से उपलब्ध कराई जाएं और लंबित मामलों का जल्द निस्तारण किया जाए। इस मौके पर एडीएम वित्त एवं राजस्व संतोष कुमार सिंह, एडीएम नगर सौरभ दुबे, नगर मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री और एसडीएम प्रमोद कुमार समेत कई अधिकारी मौजूद रहे।