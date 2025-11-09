पंचायत चुनाव की तैयारियों पर फोकस, डीएम बोले- मतदाता सूची लोकतंत्र की नींव, लापरवाही नहीं होगी बर्दाशत

बरेली। पंचायत चुनाव की तैयारियों के बीच जिलाधिकारी अविनाश सिंह ने रविवार को तहसील सदर पहुंचकर मतदाता सूची पुनरीक्षण अभियान की समीक्षा की। उन्होंने घर-घर सत्यापन और डुप्लीकेट प्रविष्टियों की जांच में लापरवाही न बरतने की चेतावनी दी।
जिलाधिकारी ने बीएलओ की कार्यप्रगति की जानकारी लेते हुए कहा कि किसी भी कीमत पर मतदाता सूची में गलती नहीं रहनी चाहिए। उन्होंने निर्देश दिए कि जिन मतदाताओं के नाम दो बार दर्ज हैं, उनका तुरंत सत्यापन कर सुधार किया जाए। साथ ही दावा-आपत्ति वाले प्रकरणों को प्राथमिकता से निस्तारित करने को कहा।
निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी अविनाश सिंह ने स्पष्ट आदेश दिया है कि निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों का पालन हर हाल में किया जाए। उन्होंने कहा कि मतदाता सूची लोकतंत्र की नींव है, इसलिए इसमें लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी।
निरीक्षण के बाद जिलाधिकारी ने तहसील बरेली स्थित वीआरसी सेंटर का भी दौरा किया। उन्होंने केंद्र में आने वाले लोगों से बातचीत की और उनकी समस्याओं की जानकारी ली। अधिकारियों को निर्देश दिए कि आने वाले नागरिकों को सभी सुविधाएं आसानी से उपलब्ध कराई जाएं और लंबित मामलों का जल्द निस्तारण किया जाए। इस मौके पर एडीएम वित्त एवं राजस्व संतोष कुमार सिंह, एडीएम नगर सौरभ दुबे, नगर मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री और एसडीएम प्रमोद कुमार समेत कई अधिकारी मौजूद रहे।
