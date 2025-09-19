गंगापुर में निगम की बड़ी कार्रवाई, गोदाम से 59.45 क्विंटल सिंगल यूज प्लास्टिक जब्त, तीन लाख जुर्माना

बरेली। प्रतिबंध के बावजूद धड़ल्ले से बिक रहे सिंगल यूज प्लास्टिक पर शुक्रवार को नगर निगम ने कड़ा शिकंजा कसा। गंगापुर इलाके में स्थित आशीष अग्रवाल के गोदाम पर हुई छापेमारी में निगम की टीम ने 200 कट्टों में भरी करीब 59.45 क्विंटल (5945 किलो) प्लास्टिक बरामद की। प्रतिबंधित प्लास्टिक मिलने पर व्यापारी से तीन लाख रुपये का जुर्माना भी वसूला गया।
नगर स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. भानु प्रकाश के नेतृत्व में प्रवर्तन दल और पुलिस बल की मौजूदगी में दोपहर 12 बजे कार्रवाई शुरू हुई, जो करीब पांच घंटे तक चली। प्लास्टिक से भरे कट्टों को जब्त कर हार्टमैन स्थित एमआरएफ सेंटर में निस्तारण के लिए भेज दिया गया।
डॉ. भानु प्रकाश ने बताया कि गंगापुर स्थित मेसर्स इकोटेक ग्रीन एसोसिएट प्रा. लि. के गोदाम से भारी मात्रा में प्रतिबंधित प्लास्टिक बरामद हुआ है। व्यापारी पर तीन लाख रुपये जुर्माना लगाने के साथ ही भविष्य में दोबारा ऐसी सामग्री मिलने पर कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी गई है।
यह कार्रवाई नगर निगम की अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई बताई जा रही है। पांच घंटे तक चली छापेमारी और 200 कट्टों में भरी प्लास्टिक की बरामदगी से अन्य व्यापारियों में हड़कंप मच गया। निगम प्रशासन का कहना है कि स्वच्छता पखवाड़े के तहत ऐसी कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी।