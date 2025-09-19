गंगापुर में निगम की बड़ी कार्रवाई, गोदाम से 59.45 क्विंटल सिंगल यूज प्लास्टिक जब्त, तीन लाख जुर्माना

बरेली। प्रतिबंध के बावजूद धड़ल्ले से बिक रहे सिंगल यूज प्लास्टिक पर शुक्रवार को नगर निगम ने कड़ा शिकंजा कसा। गंगापुर इलाके में स्थित आशीष अग्रवाल के गोदाम पर हुई छापेमारी में निगम की टीम ने 200 कट्टों में भरी करीब 59.45 क्विंटल (5945 किलो) प्लास्टिक बरामद की। प्रतिबंधित प्लास्टिक मिलने पर व्यापारी से तीन लाख रुपये का जुर्माना भी वसूला गया।